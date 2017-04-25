СБУ возбудила уголовное дело против участников Ялтинского форума

Теги: россия украина Крым сбу форум

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье о нарушении порядка въезда против участников Ялтинского международного экономического форума. Киев считает проведение мероприятия, которое проводится на полуострове с 2015 года, нарушением своего суверенитета.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении иностранных участников III Ялтинского международного экономического форума, который проходил в Крыму 20-22 апреля.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым (продолжает функционировать на Украине после вхождения полуострова в состав России, базируется в Киеве - прим. ред.), дело возбуждено по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

Дело связано с действиями иностранцев, которые участвовали в мероприятии и якобы "способствовали оккупационной власти в развитии туристической сферы на полуострове". Участники форума также призывали к снятию санкций и признанию результатов референдума, после которого Крым воссоединился с Россией, сообщило ведомство.

В настоящее время прокуратура готовит международные поручения в страны, граждане которых приняли участие в мероприятии.

Ранее МИД Украины направило ноту протеста в Москву в связи с проведением форума.

Читайте также:

Лолита о "голом" фото: СБУ показала всю свою мощь

СБУ заявила о готовности помочь в расследовании теракта в Петебурге