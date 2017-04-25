Суд арестовал пятерых педофилов из детского дома Петербурга

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Прокуратура Санкт-Петербурга проведет проверки всех образовательных учреждений для детей-сирот. В одной из коррекционных школ города вскрылись факты изнасилования несовершеннолетних, которые совершались на протяжении многих лет. Задержаны пять человек, в том числе три педагога. Правда вскрылась благодаря документальному фильму о тяжелой жизни детдомовцев, который был снят студенческой студией

Уже несколько дней в школе при детском доме для детей с отклонениями в развитии работают специалисты Следственного комитета и Уголовного розыска, передает "ТВ Центр". По информации следствия, речь идет о событиях 2005 года, когда в отношении воспитанника, теперь уже выпускника этого учреждения, были совершены насильственные действия сексуального характера. Причем совершали их якобы сотрудники этого учреждения. Об этом сам молодой человек сообщил в социальной сети. Сейчас ему 26 лет.

Его зовут Яков. О том, что происходило с ним в 13 лет в детдомовском детстве, рассказывает, не снимая черных очков. На вопрос, почему так долго молчал, отвечает: сначала боялся потерять расположение воспитателя. А повзрослев, уже стеснялся говорить об этом.

"Естественно, когда они угощают шоколадными конфетами, не отправляют в психбольницу, дают деньги, идут на уступки, лишь бы удовлетворить свою похоть... именно эти люди заменили им матерей, отцов", - говорит Яков Яблочник.

Яков рассказывает: таких как он, любимчиков-сирот, у педагогов было несколько. Спустя 12 лет на вопросы следователей: правда или нет, все они ответили утвердительно

История получила огласку благодаря документальному фильму про жизнь детдомовца Якова Яблочника: это была конкурсная работа студентки одного из городских вузов. В фильме молодой человек впервые рассказал свою историю публично. Картина привлекла внимание уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова. В феврале 2017 года из приемной омбудсмена была направлена в прокуратуру.

"Когда мы увидели что рассказывает герой, сразу возникли очень серьезные соображения, что речь идет о преступлениях. Да они совершены давно, но к ним срок давности неприменим", - говорит Шишлов.

Пятеро подозреваемых уже задержаны. Самому старшему - 70 лет, он был директором этой школы в 1998 году, в 2004, то есть за год до описываемых событий, был награжден знаком "За гуманизацию школы". Второй фигурант - бывший замдиректора, ныне старший воспитатель. Коллектив школы в случившееся не верит.

Кроме сотрудников детского дома на скамье подсудимых также трое выпускников учреждения. Все они арестованы решением Кировского районного суда Петербурга до 24 июня.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.