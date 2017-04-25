США недовольны ударами ВВС Турции по Сирии и Ираку

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Госдеп США выразил озабоченность тем, что Турция нанесла удары по Ираку и Сирии без координации с коалицией или с Вашингтоном. Об этом заявил представитель ведомства Марк Тонер. Ранее во вторник турецкие ВВС нанесли удары по позициям курдов. По данным СМИ, погибли не менее десяти человек.

Соединенные Штаты обеспокоены ударами ВВС Турции по Сирии и Ираку, предварительно не скоординировавшись с США или с коалицией во главе с США, передает "Интерфакс".

"Мы глубоко озабочены ударами Турции на севере Сирии и по территории Ирака без координации с США или коалицией", - заявил исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Госдепартамента США Марк Тонер. В Госдепе подчеркнули, что выразили свою позицию напрямую правительству Турции.

Ранее сообщалось, что турецкие ВВС нанесли авиаудары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на северо-западе Ирака и северо-востоке Сирии. Согласно информации турецких военных, курды намеревались совершить атаки на блокпосты Турции. По данным телеканала BBC, более десяти ополченцев погибли в результате ударов.