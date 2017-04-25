Иванку Трамп освистали на саммите в Берлине за речь об отце

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Дочь американского президента Иванку Трамп освистали в Берлине. В столицу Германии она приехала на саммит "Женской двадцатки". Главной темой встречи было заявлено усиление роли женщины в мировой экономике. Правда, выразить своё мнение по этому вопросу Иванка Трамп так и не смогла. Гостье из США пришлось оправдываться за своего отца.

Иванку Трамп в Германию пригласила лично Ангела Меркель. Поговорить о своём, о женском: в Берлине в эти дни проходит форум W20, так называемая "Женская большая двадцатка". В отель фрау Меркель и миссис Трамп прибыли вместе.

Тема встречи серьёзная: усиление роли женщины в экономике. Правда, сосредоточиться на ней участницам удалось не сразу, передает "ТВ Центр". Пожалуй, ни на одном другом форуме так часто не звучит вопрос: "Как я выгляжу?" Канцлер традиционно в пиджаке. Уже много лет меняется в зависимости от мероприятия только его цвет. Меркель, которую обычно окружают мужчины, в новой для неё обстановке явно было комфортно. Она много улыбалась. Хотя и говорила канцлер на привычные темы.

"Для нас, в Германии, важно понимать, что процессы, происходящие в G20, касаются не только политики, а затрагивают всех членов общества: молодежь, торговые союзы, предпринимателей и, конечно, женщин", - заявила она.

Кристин Лагард, самая стильная глава МВФ за историю фонда, по традиции накинула на плечо яркий платок. Королева Нидерландов Максима надела элегантное платье с цветочным принтом. Удивила всех только Иванка. Она выбрала простенькое странной расцветки платье-халат. Многие в зале выглядели лучше. Да и держалась миссис Трамп не очень уверено.

"Мне несколько неудобно вести беседу на одной сцене с такими выдающимися лидерами, мне хочется учиться у них, услышать их советы, и привезти эти новые знания в США", - сказала она.

Пока внутри отеля в теплой обстановке говорили о пособиях для работающих матерей, о сотрудницах биржи, а также о женских стартапах и образовании, на улице тоже шла дискуссия. Прохожие спорили: так кто же эта Иванка?

Иванке на протяжении всей встречи приходилось оправдывать отца.

"Мой отец и задолго до того как стал президентом был очень грандиозен в деле поддержки семей и их процветания", - говорит Иванка на фоне гула в зале.

"Вы слышите реакцию аудитории. Мне тоже хотелось бы знать, является ли он на самом деле таким уж сторонником равноправия женщин", - отвечает ей модератор на саммите.

Когда-то Иванка Трамп начинала с карьеры модели. В 2000-х она создала модный бренд, который заработал миллионы. Но многие так и не перестали считать ее просто симпатичной блондинкой. Даже когда она отказалась от бизнеса и стала советницей президента.

Многие в Германии задаются вопросом: почему Меркель вообще решила наладить отношения с Иванкой Трамп? Эти две такие разные женщины встречались лишь однажды. Зимой, в Вашингтоне. И не всем понравилось, что Дональд Трамп посадил дочь рядом с канцлером. Но Ангела Меркель, видимо, решила по-своему воспользоваться ситуацией.

Тогда же, в Вашингтоне, Меркель и пригласила Иванку в Берлин. Вероятно, канцлер вспомнила старую английскую пословицу – "рука, качающая колыбель, правит миром". И пусть в этом случае — скорее ребенок имеет огромное влияние на отца, суть не меняется. Немецкая пресса называет Иванку Трамп не иначе, как "die erste Tochter" – "первая дочь". Такого звания, по крайней мере в США, не удостаивался еще никто.

Американский журнал Politico пишет, что Меркель просто хочет понять, как вести себя с этим "атипичным президентом", который во время предвыборной кампании называл канцлера "сумасшедшей". А вот что Иванка расскажет после этой встречи дома отцу, остается только догадываться.

Евгения Карих, Владимир Черных, "ТВ Центр", Германия, Берлин.

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