В Саратовской области львица набросилась на подростка

Теги: животные Происшествие саратов

В Энгельсе госпитализирован подросток после нападения львицы. Врачи диагностировали у пациента "укушенную рану ягодиц, бедер и правой кисти". Полиция начала проверку. Пострадавший рассказал, что дикое животное набросилось на него на улице.

Жители города Энгельс семья Ероян - частые герои сюжетов на телевидении Саратовской области, передает "ТВ Центр". Им подарили львицу. Зовут Майя. Теперь прославились уже на всю Россию. Добрая Майя, которая, по словам хозяев, даже мясо сырое не любит, напала на пятнадцатилетнего подростка, который возвращался с занятий в спортивной секции.

"С телесными повреждениями был госпитализирован подросток 2001 года рождения. Соответствующее сообщение поступило в отдел полиции. Подросток пояснил, что его укусил лев. По данному факту проводится проверка", - сообщили в местном МВД.

Львицу уже проверили ветеринары. Хищник абсолютно здоров. Хозяева уверяют - делают необходимые прививки. А о том, что случилось, говорят - ничего страшного.

"Никаких укусов у него нет. Царапина там на попе. Совсем незаметная, можно сказать", - утверждает Эмма Ероян.

Чуть позже девушка пояснила столь неожиданное для мальчика, но обычное для них поведение питомца.

"У неё был умысел поиграть. Потому что он начал размахивать руками. Она на самом деле ни разу не нападала. У нас не было ни одного случая такого", - утверждают хозяева хищника.

Люди, которые на самом деле понимают крутой нрав африканского хищника, добавляют, что Майя может быть действительно хотела поиграть в свойственной для кошек манере. Вот только львицы - кошки очень большие.

Умилению семьи Ероян нет предела: Майя - любимица и умница. Ест с ними практически из одной тарелки. Бояться её не стоит, повторяют без устали хозяева.

"Пока животное юное, создается впечатление, что с ним можно найти общий язык и в дальнейшем. Сейчас все это мило, но ровно через полгода эта львица будет весить 100 килограммов, а в два-три года у нее наступит половозрелость, и она начнет проявлять характер", - говорит дрессировщик Эдгард Запашный.

"Посмотрим дальше, что вырастет. Съест или нет. Спим тоже по ночам с испугом. Ну это, конечно, чувство юмора. Чего бояться?" – пытается шутить хозяин львицы Егишь Ероян.

Как бы слова, сказанные в шутку, правдой не оказались. Львы и львицы - свободолюбивые хищники. Даже самым агрессивным собакам бойцовых пород до них далеко. И если законы для хозяев питбулей хоть какие-то есть, и хотят придумать еще, то норм содержания животных диких нет никаких.

Дмитрий Гусев, Владимир Хуртин. "ТВ Центр".