22:18, 25 апреля 2017

Тереза Мэй решила побороть "туризм". Видео

Теги:  В мире  великобритания  терроризм

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй оговорилась во время публичного выступления, заявив о борьбе страны с "туризмом". Очевидно, премьер хотела сказать слово "терроризм", однако не заметила собственной оговорки, оставив слушателей в недоумении.

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания собирается вести за собой мир в предотвращении "туризма", пишет Daily Mirror.

Очевидно, она подразумевала "терроризм". При этом сама Мэй своей оговорки не заметила, оставив слушателей в недоумении.

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