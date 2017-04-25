Тереза Мэй решила побороть "туризм". Видео
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй оговорилась во время публичного выступления, заявив о борьбе страны с "туризмом". Очевидно, премьер хотела сказать слово "терроризм", однако не заметила собственной оговорки, оставив слушателей в недоумении.
Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания собирается вести за собой мир в предотвращении "туризма", пишет Daily Mirror.
Theresa May: "We want to lead the world in preventing tourism". pic.twitter.com/OcrLkWso5W— Adam Bienkov (@AdamBienkov) 25 апреля 2017 г.
Очевидно, она подразумевала "терроризм". При этом сама Мэй своей оговорки не заметила, оставив слушателей в недоумении.
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