Тереза Мэй решила побороть "туризм". Видео

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй оговорилась во время публичного выступления, заявив о борьбе страны с "туризмом". Очевидно, премьер хотела сказать слово "терроризм", однако не заметила собственной оговорки, оставив слушателей в недоумении.