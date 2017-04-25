Теги: ДТП пострадавшие москва

На северо-западе МКАД иномарка сбила мужчину, перебегавшего пять полос МКАД в неположенном месте. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. На участке ДТП затруднено движение транспорта.

Автомобиль марки Hyundai сбил мужчину, который пытался перебежать пять полос МКАД в неположенном месте, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД.

"Около 21:15 по московскому времени на 70-м километре внешней стороны МКАД автомобиль Hyundai совершил наезд на пешехода", - говорится в сообщении.

Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, движение транспорта затруднено.

Читайте также:

В Саратовской области львица набросилась на подростка

Психиатр за взятку отправил здоровую женщину в психбольницу в Подмосковье

Правительственный Ту-214 не смог улететь из Омска из-за поломки

Шеф-повар японского ресторана выстрелил в посетителя в Москве

В Орехово-Зуеве вандалы разрушили памятник Пушкину