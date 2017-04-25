Иномарка сбила мужчину, перебегавшего пять полос МКАД
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На северо-западе МКАД иномарка сбила мужчину, перебегавшего пять полос МКАД в неположенном месте. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. На участке ДТП затруднено движение транспорта.
Автомобиль марки Hyundai сбил мужчину, который пытался перебежать пять полос МКАД в неположенном месте, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД.
"Около 21:15 по московскому времени на 70-м километре внешней стороны МКАД автомобиль Hyundai совершил наезд на пешехода", - говорится в сообщении.
Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, движение транспорта затруднено.
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