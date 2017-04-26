Жители Сирии благодарят российских военных врачей за помощь

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Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон провели за сутки пять гуманитарных акций в провинции Алеппо. Но помимо доставки продуктов и вещей первой необходимости, неоценимую помощь оказывают местному населению наши военные врачи.

Старший среди беженцев – Мухамад, к машинам с гуманитарной помощью вызывает людей по именам. Он знает всех, кто приехал в Латакию из Фуа и Кефрая. Жители этих городков давно забыли, что такое нормальное питание, передает "ТВ Центр".

"Большое вам спасибо, у нас ужасная ситуация, было очень голодно, еды и воды почти не осталось, мы собирали дождевую , мы два года жили в блокаде, боевики нас каждый день обстреливали из минометов, очень много раненых", - рассказал житель Кефрая Низар Караман.

Эти люди потеряли все. Свои дома, поля, магазинчики. Сегодня они впервые выходят на улицу, собираются на балконах, выглядывают из окон, не боясь осколков и пуль. Людей разместили в мечети. На цокольном этаже, под минаретом, развернули кухню, там сейчас готовят еду.

Исламский университет временно не работает. Все классы, аудитории и кабинеты, переоборудовали под жилье для беженцев. Рашид тоже беженец. Из Алеппо. По профессии – учитель истории. Но сегодня не преподает. А помогает таким же, как и он сам. Тем, у кого ни дома, ни имущества.

"Я составляю списки беженцев, кому выдаем продукты, и еще списки детей, помочь им в школу устроится или в колледж, списки передаем местным властям, они обещали помочь, чтоб дети могли получить образование", - говорит Рашид.

Самая большая очередь – к военным медикам. Вместо амбулатории – парикмахерская. Через дорогу от мечети. Когда хозяин узнал, что приехали русские врачи, освободил свой салон на весь день. "В связи с тем, что идет война, люди боятся выходить на улицы, боятся доходить до больниц и поликлиник, а мы всегда попадаем в места, где эта помощь нужна", - рассказал начальник госпитального отделения Юрий Терентьев.

Беженцы из Фуа и Кефрая к врачам не обращались несколько лет. В городках, осажденных террористами, больницы не работали. Лекарств не достать. Они, кажется, еще не верят, что российские специалисты примут их бесплатно. И ни копейки не возьмут за медикаменты.

"Люди нас благодарят, спасибо говорят, и мы рады им помочь и они нам улыбаются, говорят спасибо на своем языке, наверное, просто нам доверяют", - говорит главная медсестра Татьяна Ковалева.

У офтальмолога Александра Каракозова ни минуты на перерыв. Чтоб успеть принять всех, надо работать быстро. Но не получается. С пожилыми беженцами необходимо быть терпеливым и учтивым. Русские врачи придерживаются правил восточного этикета. За то наших и любят. Тяжелых случаев, когда больному требуется операция, сегодня нет.

"Часть народа обращается с инфекционными заболеваниями, такими, как коньюктивиты, кератиты и прочие, некоторые обращаются с последствиями травм и ранений", - рассказал врач-офтальмолог Александр Каракозов.

Командировка военных врачей заканчивается. За эти месяцы они помогли более чем 5000 тысячам гражданам Сирии. В самых разных ее уголках.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.