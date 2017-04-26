Китай спустил на воду первый авианосец собственного производства

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В Китае спущен на воду первый авианосец собственного производства. Он стал вторым по счету китайским авианесущим крейсером вслед за кораблем "Ляонин", который был достроен на базе бывшего советского судна "Варяг".

В китайском порту Далянь спущен на воду первый авианосец собственного производства. Об этом сообщает "Синьхуа".

"На церемонии спуска судна на воду, которая началась около 9:00, выступил член Политбюро ЦК КПК и заместитель председателя Центрального военного совета КНР Фань Чанлун", - говорится в сообщении.

Он стал вторым по счету авианосцем вслед за кораблем "Ляонин", который был достроен в Китае на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг".