Дейнего рассказал о поставках электроэнергии в ЛНР
Теги: электроснабжение События. 25-й час луганск
Электроснабжение Луганской народной республики полностью восстановлено за счет собственных источников. Об этом накануне заявили в руководстве ЛНР. Киев прекратил подачу электричества в неподконтрольные районы в ночь на вторник якобы за долги. Эту тему Владислав Дейнего обсудил в эфире "ТВ Центра" с Алексеем Фроловым.
Заместитель председателя Народного совета ЛНР Владислав Дейнего в эфире программы "События. 25-й час" ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова. Речь пошла не только о поставках электроэнергии, но и о водоснабжении, других коммунальных проблемах, а также о том, что мешает Луганску договориться с Киевом о решении хотя бы гуманитарных вопросов.
Полный комментарий эксперта смотрите в видео.
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