Дейнего рассказал о поставках электроэнергии в ЛНР

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Электроснабжение Луганской народной республики полностью восстановлено за счет собственных источников. Об этом накануне заявили в руководстве ЛНР. Киев прекратил подачу электричества в неподконтрольные районы в ночь на вторник якобы за долги. Эту тему Владислав Дейнего обсудил в эфире "ТВ Центра" с Алексеем Фроловым.