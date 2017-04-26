08:43, 26 апреля 2017

Дейнего рассказал о поставках электроэнергии в ЛНР

Теги:  электроснабжение  События. 25-й час  луганск

Электроснабжение Луганской народной республики полностью восстановлено за счет собственных источников. Об этом накануне заявили в руководстве ЛНР. Киев прекратил подачу электричества в неподконтрольные районы в ночь на вторник якобы за долги. Эту тему Владислав Дейнего обсудил в эфире "ТВ Центра" с Алексеем Фроловым.

Заместитель председателя Народного совета ЛНР Владислав Дейнего в эфире программы "События. 25-й час" ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова. Речь пошла не только о поставках электроэнергии, но и о водоснабжении, других коммунальных проблемах, а также о том, что мешает Луганску договориться с Киевом о решении хотя бы гуманитарных вопросов.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

Программа "События. 25-й час"

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