Иванка Трамп опровергла информацию о своей роли в атаке по Сирии

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Дочь Дональда Трампа не оказывала влияние на президента США в вопросе ракетного удара по сирийскому аэродрому. Об этом сама Иванка Трамп заявила в ходе визита в Германию. Она отметила, что действительно представила свое видение того, какие действия следует предпринять Вашингтону. Однако ее мнение совпало с мнением отца.

Дочь президента США Иванка Трамп в ходе визита в Германию опровергла информацию о том, что она оказывала влияние на отца, который решил нанести ракетный удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, это была бы неверная интерпретация. При этом Иванка Трамп подчеркнула, что любому человеку наверняка было бы трудно смотреть на кадры из репортажей американских СМИ о якобы имевшем место применении химического оружия в этой стране, и не "испытать глубочайшего потрясения".

Также Иванка отметила, что, будучи советницей президента, она представила свое видение того, какие действия следует предпринять Вашингтону в связи с этой ситуацией. Просто оно совпало с тем мнением, которого уже придерживался на тот момент американский лидер.

Ранее в апреле брат Иванки Эрик Трамп заявил, что его сестра действительно могла повлиять на решение главы Белого дома нанести удар по военному объекту в Сирии. По его словам, Иванка пользуется влиянием.

10 апреля, британская газета Independent со ссылкой на депешу, якобы отправленную британским послом в США Кимом Даррохом премьер-министру королевства Терезе Мэй, сообщила, что Иванка Трамп оказала большое влияние на решение своего отца нанести ракетные удары по Сирии.

По данным СМИ, она была шокирована фотографиями погибших в результате предполагаемого применения химического оружия в провинции Идлиб в апреле 2017 года. В этой атаке Запад обвинил правительство президента Сирии Башара Асада.

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