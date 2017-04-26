В России разрешат интернет-торговлю драгоценностями

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Минэкономразвития задумало снять с 1 января 2018 года ограничения на онлайн-продажу ювелирных изделий. Также в планах ведомства разрешить дистанционную торговлю продуктами питания и лекарствами.

В России с 1 января 2018 года могут снять ограничения на онлайн-продажу ювелирных изделий. Таковы планы Минэкономразвития, пишет газета "Известия".

Как отметил замминистра экономического развития Олег Фомичев, МЭР сейчас согласовывает подзаконные акты по разрешению торговли ювелирными изделиями с Минфином, ФНС и еще рядом ведомств.

Также Минэкономразвития готовит подзаконные акты по разрешению дистанционной торговли продуктами питания. В планах разрешить торговлю в интернете лекарствами.

В настоящее время законом дистанционная торговля продуктами не разрешена, в отличие от разносной. Онлайн-продавцы продуктов настаивают, что занимаются именно разносной торговлей.

В 2016 году МЭР предложило максимально снять ограничения на дистанционную торговлю алкоголем, сигаретами, лекарствами, медизделиями и отдельными продтоварами.