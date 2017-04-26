Минфин потребовал запретить алкоэнергетики

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В России могут запретить продажу алкоэнергетиков из-за их опасности для здоровья потребляющих. Инициативу Минфина поддержал Минздрав, а также вице-премьер Александр Хлопонин.

Министерство финансов России подготовило поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…". Согласно им, в стране могут запретить продажу слабоалкогольных напитков с тонизирующими добавками, пишет газета "Известия".

Данную инициативу поддержал вице-премьер России Александр Хлопонин. Пресс-секретарь члена правительства отметила, что спирт в комбинации с кофеином или тауирином наносит существенный вред здоровью.

За эти нововведения выступают и в Минздраве.

Запрет коснется производства и оборота в России алкогольной продукции с содержанием этилового спирта крепостью менее 22%. Экспорта он не коснется.

По мнению экспертов, данная мера оправданна. Они отмечают, что изначально энергетики продавались с предупреждающей надписью о том, что их не следует смешивать с алкоголем.