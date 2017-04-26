Полиция возбудила дело по факту стрельбы после ДТП в центре Москвы

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Уголовное дело по статье "Хулиганство" возбуждено по факту стрельбы после ДТП в центре столицы. Инцидент произошел на улице Бутырский Вал. В настоящее время правоохранительные органы продолжают розыск подозреваемых.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту стрельбы после ДТП на улице Бутырский Вал в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", - говорится в сообщении. В настоящее время продолжается розыск подозреваемых.

Ранее во вторник в центре Москвы произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes. После аварии ее участник вышел из машины и выстрелил оппоненту в голову. Стрелявший мужчина скрылся с места происшествия. Инцидент произошел на улице Бутырский Вал.

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