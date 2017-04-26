ВЦИОМ: число счастливых россиян достигло исторического максимума

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Число россиян, которые ощущают себя счастливыми, достигло исторического максимума. В частности, главными причинами благополучия граждане России называют семью, детей и крепкое здоровье. При этом высокий уровень счастья был зафиксирован во всех социально-демографических группах.

По данным опроса, количество россиян, ощущающих себя счастливыми, достигло исторического максимума за время социологических измерений с 1990 года. Об этом сообщает ВЦИОМ.

"Уровень счастья россиян, по субъективным ощущениям, достиг 85% - максимальный показатель за все годы измерений", - говорится в сообщении. В частности, главными причинами благополучия граждане России называют семью, детей и крепкое здоровье.

При этом высокий уровень счастья был зафиксирован во всех социально-демографических группах. Самыми оптимистичными в этом опросе оказались молодые участники в возрасте 18-24 лет, а также люди, считающие свой достаток достаточно высоким. Их показатели составили 95% и 94% соответственно.