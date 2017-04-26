Украинские военные продолжают обстреливать города Донбасса

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Обострение ситуации в Донбассе в среду обсудят в Минске на заседании контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Среди главных тем - расследование подрыва в Луганской области автомобиля ОБСЕ. И конечно, энергетическая блокада ЛНР.

Украинские военные по-прежнему обстреливают города Донбасса, хотя и не так интенсивно, как раньше. За минувшие сутки в штабе армии ДНР зафиксировали 30 случаев нарушения перемирия. Под огнем силовиков оказались 12 населенных пунктов. 2 человека ранены, передает "ТВ Центр". При этом в зону так называемой антитеррористической операции продолжают пребывать американские военные инструкторы. По данным разведки Донецкой народной республики, задача заокеанских гостей – уже не столько научить воевать, сколько проверить насколько украинские соединения способны вести дальнейшие боевые действия.

"Одна из версий столь неожиданной инспекции – подготовка данных о принятии решения о выделении США Украине летального вооружения. Но предварительные выводы работы комиссии уже видны. США снижает финансирование Украины более чем в 3 раза, о чем сегодня сообщили западные СМИ", - заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Луганскую народную республику украинские силовики за минувшие сутки обстреляли пять раз, выпустив по ее территории в общей сложности около 300 снарядов. Обошлось без жертв. При этом в Киеве заявляют, что готовы снять энергетическую блокаду ЛНР, если Луганск погасит долг за электричество. В ночь на вторник Киев обесточил республику. Впрочем, без света она оставалась недолго, к такому развитию событий здесь были готовы.

Получать электричество от Украины в ЛНР больше не собираются – будут искать альтернативные источники. При этом в результате действий Киева без света остались 4 населенных пункта, подконтрольных Украине.

Александр Огородников, Илья Титов, "ТВ Центр".