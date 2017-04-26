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Министерство финансов начинает продажу облигаций федерального займа для населения на сумму в 15 миллиардов рублей. По расчётам ведомства, для граждан этот инструмент может стать альтернативой банковскому вкладу.

В России стартовали продажи облигаций федерального займа. Средняя доходность по этим бумагам должна составить около 9 процентов годовых. Итоговая будет зависеть от срока владения облигацией. Через три года государство обязуется выплатить держателю максимальный процент – 10,5% годовых, передает "ТВ Центр".

Приобрести бумаги первого выпуска можно на сумму от 30 тысяч рублей. Замминистра финансов Сергей Сторчак заявлял, что его ведомство не расценивает продажу облигаций, как способ пополнить бюджет. Основная задача - дать гражданам еще один инструмент сбережения своих средств.