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В среду в Подмосковье прошла репетиция Парада Победы. В ней приняли участие военнослужащие Росгвардии отдельной дивизии имени Дзержинского.

Бойцы Росгвардии приняли участие в репетиции Парада Победы. Под аккомпанемент военного оркестра бойцы отработали элементы строевой подготовки, продемонстрировали движения с оружием, а также успешно выполнили построения в составе шеренг, передает "ТВ Центр".

В этом году парадный расчёт Росгвардии предстанет в новой форме. 9 мая по Красной площади пройдут более 10 тысяч военнослужащих. Зрители увидят свыше 200 единиц наземной и воздушной техники. Часть неё, в том числе боевые машины для арктических широт, продемонстрируют впервые.