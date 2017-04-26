Историю участников ВОВ можно рассказать в МФЦ для проекта "Бессмертный полк"

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В преддверии Дня Победы на официальном сайте Росгвардии разместили страницу, которая посвящена общероссийской акции "Бессмертный полк". С её помощью военнослужащие могут разместить фотографии и данные о родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Информацию о своих ветеранах может предоставить любой желающий. Для этого достаточно прийти в многофункциональный центр по месту жительства.

В многофункциональный центр москвичка Любовь Жданова в канун 9 мая пришла совсем не за документами, а чтобы рассказать фронтовую историю своей семьи и заказать большие портреты, передает "ТВ Центр".

Черно-белые снимки и пожелтевшие от времени страницы армейской характеристики - эту память о своем дедушке она собирала по крупицам. Больше 70 лет Петр Коньков считался пропавшим без вести и лишь недавно под Смоленском обнаружили место его последнего сражения. Рядовой Коньков геройски погиб, пытаясь выбраться из окружения.

"Заполняем анкету со слов, также просто документы приносят, чтоб мы внесли в электронную книгу. Мы сканируем все фотографии, документы, медали. Сразу же отдаем все оригиналы обратно", - рассказала специалист многофункционального центра Анна Добрынина.

Теперь эту личную историю увидят миллионы. Если электронную книгу памяти напечатать, получится больше 172 тысяч страниц - столько героев Великой Отечественной лишь в московском списке "Бессмертного полка". К ветеранам сотрудники МФЦ идут сами.

Артиллерист Нинел Погребинский в свои 94 года встречает не по возрасту крепким рукопожатием и тут же отставляет в сторону палочку. Ничего, что на войне ранило ногу - главное, что по-прежнему в строю победителей. Снимок с Максимом Горьким - еще из довоенного детства. Фронтовые будни прошли без фотографий. Зато вспоминать ветеран может часами - как его, новобранца, в 1943 году бросили в самое пекло - под Сталинград.

В Крыму, где вовсю готовятся к шествию "Бессмертного полка", волонтеры раздают георгиевские ленточки. А в Ростове-на-Дону главный символ Победы растянулся на рекордные 20 метров.

В одной из ростовских школ георгиевские ленточки ученикам крепят прямо к гимнастеркам. Эту форму, по образцам того времени, шили специально - чтобы всем классом пойти в рядах "Бессмертного полка". В рамки заботливо вставляют портреты своих дедов и прадедов.

В Северной столице блокадник Валентин Богданов 9 мая готовится не просто пройти по Невскому проспекту - проехать на ретро-автомобиле. Что называется, при полном параде. Среди медалей, которые звенят на его кителе, главная, конечно, за "Оборону Ленинграда". 15-летний мальчишка был сыном полка. Юным радистом пеленговал вражеские самолеты. И под обстрелами бегал в часть с Васильевского острова - его семья жила недалеко от дома Тани Савичевой, которая вела свой знаменитый дневник.

В День Победы в "Бессмертном полку" опять будут миллионы по всей России. Самое массовое шествие - в Москве на Тверской.

Борис Иванин, Анна Морозова, "ТВ Центр".