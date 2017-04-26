На территории лагеря "Артек" в Крыму начались археологические раскопки

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Археологи приступили к раскопкам на территории лагеря "Артек" в Крыму. Еще в советское время там была обнаружена уникальная византийская базилика. По словам экспертов, древний памятник - ценнейший артефакт, который насчитывает многовековую историю.

На территории легендарного лагеря "Артек" приступили к раскопкам на месте обнаружения уникальной византийской базилики. Открытие было сделано еще в советское время, но масштабные археологические работы начались только сейчас. По словам экспертов, древний памятник - ценнейший артефакт, который насчитывает многовековую историю, передает "ТВ Центр".

Жилые кварталы крымских готов здесь располагались еще 14 веков назад. Но изучать поселение начали только сейчас. Несколько десятилетий это место было недоступно для археологов. Последний раз такие масштабные раскопки здесь проводились в 50-х годах прошлого века.

У подножия остывшего вулкана Аю-Даг кипит работа. Эти стены храма были обнаружены еще полвека назад. Но когда археологи докопались до фундамента, стало ясно, что здание на триста лет старше, чем предполагали ученые. Византийская базилика – одна из самых древних на территории Крыма.

"Это было намоленное место. В шестом веке возвели храм, а потом спустя триста лет опять восстановили. Это говорит о том, что место было известно и почитаемо", - отметила руководитель археологической экспедиции Анна Мастыркова.

В прямом смысле "копнуть поглубже" археологи решили перед грандиозной стройкой. На месте, где германское племя готов когда-то основало крупный город, возведут новый корпус детского центра "Артек". Чтобы сохранить для истории уникальный объект, ученые фиксируют каждую деталь.

"Чем подробнее и детальнее эта работа произведена, тем легче будет реконструировать и воссоздавать этот объект. Поэтому важна каждая деталь и каждый камешек", - подчеркнул научный сотрудник археологической экспедиции Сергей Мульт.

Развалины храма станут музеем под открытым небом, ради уникальных артефактов строителям пришлось даже изменить проект. А перед редким и уникальным деревом Метасеквоя в буквальном смысле "прогнулся" один из новых корпусов. Свои коррективы внесла сама природа.

Если бы мы воспользовались типовым решением, то фасад бы упирался в дерево и разрушил корневую систему", - сказал директор международного детского центра "Артек" Алексей Каспржак.

Новый корпус планировали построить еще 50 лет назад. Тогда же придумали и название - "Солнечный". Эта территория детского центра и сегодня освещается солнцем максимальное количество дней в году. Весенний "Артек" поразил немецких политиков, приехавших посмотреть на российский Крым.

Бывшая столица пионерии остается главной мечтой российских школьников. Путевка в "Артек" - бесплатная. Это награда за научные, творческие или спортивные достижения. В этом году здесь планируют побить еще советский рекорд 1985 года и принять сорок тысяч ребят со всей страны.

Борис Максудов, Александр Шкарабнов, Максим Володин "ТВ Центр".