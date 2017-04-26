Постпред России при НАТО рассказал об ответе Москвы на действия альянса

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Москва предпринимает меры для обеспечения безопасности в ответ на развертывания новых батальонов НАТО в Европе. По словам постпреда России при альянсе Александра Грушко, это делается теми средствами и мерами, которые российская сторона считает необходимыми.

Россия предпринимает меры для обеспечения безопасности из-за развертывания новых батальонов НАТО в Европе. Об этом рассказал постпред России при альянсе Александр Грушко, передает ТАСС.

"В июне должны быть полностью завершены развертывания, все эти батальоны НАТО будут интегрированы в оборонные структуры национальных государств. Это создает новую реальность. НАТО пытается расширить возможности для усилений, это касается аэродромов, портов, это серьезно меняет безопасность в центре Европы", - рассказал Грушко.

По его словам, Москва в связи с этим предпринимает все необходимое для того, чтобы надежно обеспечить российские интересы и безопасность. "Это делается. Теми средствами и мерами, которые мы считаем необходимыми", - отметил он.

Также Грушко высказался на тему возможной встречи Россия - НАТО на уровне министров. По его словам, если будет принято решение о ее проведении, то мероприятие надо тщательно подготовить. "Пока НАТО не готово изменить свою позицию, это сказывается как развертывание на восточном фланге в июне этого года, так и схема отношений с Россией - вести политический диалог, но не переводить его на экспертный уровень, прежде всего по военной линии", - отметил он.

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