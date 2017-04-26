Шойгу заявил об угрозе российским военным из-за удара США по Сирии

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Удар США по авиабазе "Шайрат" в Сирии создал угрозу для жизни российских военнослужащих, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. По его словам, ведомство теперь принимает необходимые меры по их защите.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ракетный удар США по Сирии создал угрозу для безопасности российских военнослужащих. Об этом министр рассказал на VI Московской конференции по международной безопасности, которая проходит под эгидой оборонного ведомства.

"Ракетный обстрел расцениваем как грубое нарушение международного права. Кроме того, действия Вашингтона создали угрозу для жизни наших военнослужащих, которые ведут в Сирии борьбу с терроризмом", - приводит его слова "Интерфакс".

Также Шойгу подчеркнул, что действия Вашингтона вынуждают Минобороны принять дополнительные меры по обеспечению безопасности личного состава российской группировки войск.

Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что удар США по сирийскому аэродрому отдаляет перспективы политического урегулирования в Сирии, пишет ТАСС.

Ракетный удар США по сирийской авиабазе "Шайрат" произошел 7 апреля. По военному объекту ударили ракетами "Томагавк". В результате погибли пятеро военных, девять мирных жителей, ранения получили 13 женщин и детей. Так Вашингтон отреагировал на химатаку, которая якобы была совершена в провинции Идлиб за несколько дней до этого. СМИ писали, что из-за нее пострадали около 100 человек. За эту атаку Запад возложил вину на президента Сирии Башара Асада.

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