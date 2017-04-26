ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ на Сахалине

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Сотрудники ФСБ пресекли деятельность сторонников организации "Исламское государство", которые планировали совершить теракт на территории России. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в Южно-Сахалинске задержаны уроженец одной из Центрально-Азиатских республик и гражданин Российской Федерации.

На Сахалине пресечена деятельность сторонников запрещенной в нашей стране международной террористической организации "Исламское государство", которые планировали совершить теракт на объекте массового пребывания людей. Об этом TVC.ru сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в городе Южно-Сахалинск задержаны гражданин одной из Центрально-Азиатских республик и гражданин Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В ФСБ отметили, что в ходе обысков по местам их проживания обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство с готовыми поражающими элементами, компоненты для его изготовления, а также пропагандистские материалы ИГИЛ и запрещенная экстремистская литература. Кроме того, в мобильных телефонах задержанных обнаружены схемы изготовления СВУ.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства выявленной противоправной деятельности, а также проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.