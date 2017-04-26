Китай потребовал от США убрать ПРО с Корейского полуострова

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​МИД Китая потребовал ликвидировать комплексы ПРО THAAD на Корейском полуострове. Таким образом, Пекин просит Вашингтон и Сеул не усиливать напряженность в регионе.

Пекин потребовал от Вашингтона и Сеула прекратить развертывание мобильных комплексов ПРО THAAD на Корейском полуострове и ликвидировать их. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает ТАСС.

По его словам, США и Южная Корея должны прекратить усиливать напряженность в регионе, "предпринимая действия, которые наносят урон интересам КНР в области безопасности.

Ранее Сеул и Вашингтон договорились о "скорейшем развертывании" в Южной Корее американских комплексов ПРО THAAD в связи с опасностью, исходящей от КНДР. Эти системы ПРО будут базироваться в Сонджу в восточной провинции Кёнсан-Пукто, на месте, где прежде находилась площадка гольф-клуба, ранее принадлежавшая компании Samsung.

Между тем, тема происходящего на Корейском полуострове была поднята в Москве на VI Московской конференции по международной безопасности. Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, силовой сценарий решения северокорейской проблемы крайне опасен для всего региона Северо-Восточной Азии, передает "Интерфакс".

"Мы полностью солидарны с консолидированной позицией международного сообщества относительно программы Пхеньяна, подтверждаем приверженность всем резолюциям Совета Безопасности ООН, но при этом очевидно, что силовые варианты, которые начинают упоминаться публично, чреваты катастрофическими последствиями для Корейского полуострова и всей Северо-Восточной Азии",- сказал министр.

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