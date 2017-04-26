Эйро рассказал о доказательствах вины Асада в химатаке в Идлибе

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Во Франции располагают данными, согласно которым, самолеты ВВС Сирии нанесли шесть ударов в районе города Хан-Шейхун в провинции Идлиб 4 апреля, когда там произошла химическая атака. По словам главы французского МИД Жан-Марка Эйро, есть сведения о том, что отравляющее вещество было произведено в сирийской лаборатории.

Париж располагает подтвержденными данными о том, что ВВС Сирии нанесли шесть ударов в районе города Хан-Шейхун в провинции Идлиб 4 апреля, заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, именно в этот день в Идлибе произошла химическая атака.

Эйро добавил, что пробы, которые были получены французскими разведслужбами, говорят об использовании отравляющего газа зарин. Также он отметил что, что это вещество было произведено в сирийской лаборатории, что показало сравнение проб, взятых после предыдущих химатак.

"Нет никаких сомнений, что ответственность за это несет режим Башара Асада", - подчеркнул Эйро.

В начале апреля СМИ сообщили о том, что в городе Хан-Шейхун якобы было применено химоружие. Западные страны поспешили обвинить в произошедшем президента Сирии Башара Асада. Отмечалось, что в результате той атаки пострадали около 100 человек.

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