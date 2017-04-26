Песков назвал Путина адвокатом международного права

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Фраза президента России Владимира Путина о том, что он не является адвокатом сирийского лидера Башара Асада, не означает, что Москва изменила свою позицию по Сирии. Об этом сказал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, российский президент является адвокатом международного права.

Москва не изменила свою позицию по Сирии, несмотря на слова президента России Владимира Путина о том, что он не является адвокатом своего сирийского коллеги Башара Асада. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Что касается поддержки Асада, позиция России и президента Путина по Асаду не менялась, и она хорошо известна. Фраза, что Путин не является адвокатом Асада, также не новая, и она не была впервые сказана в телефонном разговоре с президентом Эрдоганом. Путин говорил эту фразу и ранее в ряде интервью", - прокомментировал Песков высказывание турецкого президента о телефонном разговоре с Путиным.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что Путин, "не являясь адвокатом Асада, является адвокатом международного права и защитником международного права". Песков добавил, что глава государства отстаивает позицию, которая не допускает "принятия решения о будущем той или иной страны какими-то третьими лицами или третьими странами".

По его словам, российский лидер уверен в том, что будущее Сирии и ее руководителя не могут определять в Анкаре, Вашингтоне, Париже, Берлине или Москве. "Вот адвокатом какой идеи является президент Путин весьма последовательно. Здесь ни о каких изменениях в подходе речи идти не может", - отметил представитель Кремля.

Также Песков прокомментировал заявления главы МИД Франции Жан-Марка Эйро, который привел якобы доказательства вины режима Асада в химатаке на провинцию Идлиб в Сирии. По его словам, французское расследование не сможет повлиять на позицию Кремля по этому вопросу, передает "Интерфакс".

"Кремль и президент Путин считают, что единственно возможным способом установления правды произошедшего под Идлибом является беспристрастное международное расследование", - сказал он.

Песков также подчеркнул, что Москва "выражает крайнее непонимание в связи с тем, что Организация по запрещению химического оружия отказалась или пока воздерживается от проведения такого расследования".

Ранее глава МИД Франции заявил, что у Парижа есть данные, согласно которым, самолеты ВВС Сирии нанесли шесть ударов в районе города Хан-Шейхун в провинции Идлиб 4 апреля, когда там произошла химическая атака. Как отметил Жан-Марк Эйро, также есть сведения о том, что отравляющее вещество было произведено в сирийской лаборатории.

Кроме того, президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя свой телефонный разговор с Владимиром Путиным, заявил, что российский лидер немного изменил отношение к Башару Асаду. Как сообщает "Росбалт", российский президент якобы отметил в разговоре с турецким коллегой, что не является адвокатом сирийского лидера.

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