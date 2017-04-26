Мэр дал гарантии расселения пятиэтажек в границах района

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Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что граждане, чьи дома попали в программу реновации жилфонда, при переселении смогут остаться в своем районе. Об этом он сообщил в ходе встречи с жителями по вопросам реновации жилфонда.

Власти Москвы смогут гарантировать всем жителям пятиэтажек, которые захотят остаться в своем районе во время реализации программы реновации жилья, что им будут предоставлены новые квартиры в их районах. Об этом в среду сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителями.

"Мы можем гарантировать гражданам, которые хотят остаться в своем районе, останутся в районе - 100%. Поэтому в закон ко второму чтению мы внесем такую поправку, где пропишем, что граждане получают жилье в тех районах, в которых они проживают, если они сами не пожелают переселиться в другой район. Потому что есть же пограничные районы. И иногда через дорогу уже следующий район, иногда просто комфортнее переселиться в соседний дом, который рядом с вами стоит, но административно находится в другом районе", - приводит слова мэра АГН "Москва".

Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилищного фонда Москвы. Документ был внесен в Госдуму группой депутатов от "Единой России".