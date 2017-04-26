Суд разрешил Улюкаеву выходить на прогулки

Теги: Уголовное дело суд минэкономразвития министр москва улюкаев

Мосгорсуд разрешил Алексею Улюкаеву совершать двухчасовые утренние прогулки. Ранее Басманный суд столицы продлил срок домашнего ареста бывшему министру экономического развития России до 15 июля. Его подозревают в вымогательстве двух миллионов долларов у "Роснефти".

Московский городской суд разрешил экс-министру экономического развития России Алексею Улюкаеву двухчасовые утренние прогулки. Об этом сообщает агентство "Москва".

"Адвокаты Улюкаева просили разрешить ему четырехчасовые прогулки утром с 7:00 до 9:00 часов и вечером с 18:00 до 20:00. Однако суд разрешил прогулки только два часа утром", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Басманный суд столицы продлил срок домашнего ареста Улюкаеву до 15 июля. Бывшего министра подозревают в вымогательстве двух миллионов долларов у "Роснефти". По версии следствия, он требовал деньги за положительный отзыв министерства на сделку по приватизации "Башнефти".

Читайте также:

Улюкаеву продлили домашний арест до 15 июля

Улюкаеву разрешили посещать клинику из-за проблем со зрением

Суд арестовал средства Улюкаева на сумму 564 миллиона рублей