Собянин: расселение пятиэтажек в границах района будет закреплено юридически

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Москвичи, чьи пятиэтажки участвуют в программе реновации, останутся в своём районе и даже в квартале. Если сами захотят. Это в среду пообещал Сергей Собянин на встрече с жителями столицы. Более того, никаких "временных" квартир тоже не будет - горожане переедут сразу в новое жильё.

В её доме прохудилась крыша, фундамент рассыпается, а стены трещат по швам. В далеких 1960-х годах квартира в хрущевке казалась пределом мечтаний, теперь такую жизнь комфортной уж точно не назовёшь, передает "ТВ Центр".

"Крыша протекает, и протекают канализационные трубы, они протекают в подъезд. По весне здесь стоит очень жуткий запах и это все протекает даже в квартиры. С этим сделать уже ничего невозможно, потому что это канализация", - сетует Людмила Полякова.

Тут даже капремонт не поможет, уверена Людмила Полякова. Пятиэтажки своё уже отслужили, единственный реальный выход - реновация.

Программа реновации столичных пятиэтажек сейчас едва ли не самая обсуждаемая тема в городе. Неудивительно, ведь в таких домах проживают поле полутора миллиона москвичей. Вокруг программы очень много слухов и домыслов, развеять их Сергей Собянин решил лично, встретившись с жильцами пятиэтажек.

Москвичи понимают - они получат комфортное и современное жильё. Метр в метр, это жилая площадь, а вот холлы, кухни и коридоры при новой планировке гораздо просторней. Большинство домов будут монолитными и по индивидуальным проектам. Квартиры уже с отделкой класса комфорт. Жилищные условия можно улучшить, доплатив, например, за счёт средств материнского капитала. Не будет проблем и с ипотекой, но, пожалуй, самое главное: далеко переезжать не придётся.

При этом судьбу своего дома москвичи будут решать сами. Уже 15 мая начнется голосование. Схема предельно проста и максимально прозрачна. Своё мнение можно выразить в центрах госуслуг "Мои документы" или в приложении "Активный гражданин", пройдя специальную процедуру идентификации. Проверка данных займёт 4 дня, при этом можно будет уточнить, учтён ли голос. Мэр успокоил: никаких принудительных сносов не будет:

Ещё одно опасение: домов на всех не хватит. Или сначала, мол, нужно переехать в манёвренный фонд, а уж затем в новую квартиру, и это тоже - домыслы.

Медлить больше нельзя, уверен мэр, иначе столица рискует получить самый крупный аварийный фонд в стране. Это не нужно ни городу, ни москвичам.

Матвей Шестаков, Александр Соловов, "ТВ Центр".