15:11, 26 апреля 2017

ЦОДД дал рекомендации столичным автомобилистам

Теги:  Транспорт  автомобиль  москва

Чаще пересаживаться на общественный транспорт и избегать транзитного проезда через центр. Такие рекомендации дал автомобилистам ЦОДД на предстоящие несколько месяцев.

В этом году в Москве проводятся масштабные работы по благоустройству  в рамках программы "Моя улица". В частности, они затрагивают две важнейшие магистрали- Бульварное и Садовое кольцо, сообщает "ТВ Центр".

Специалисты прогнозируют рост  нагрузок на прилегающие улицы. И увеличение продолжительности часов пик.  Водителям, которые не готовы пересесть на автобусы и метро, рекомендуется  закладывать больше времени на дорогу  и заранее изучать объездные маршруты.

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