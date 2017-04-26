ЦОДД дал рекомендации столичным автомобилистам
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Чаще пересаживаться на общественный транспорт и избегать транзитного проезда через центр. Такие рекомендации дал автомобилистам ЦОДД на предстоящие несколько месяцев.
В этом году в Москве проводятся масштабные работы по благоустройству в рамках программы "Моя улица". В частности, они затрагивают две важнейшие магистрали- Бульварное и Садовое кольцо, сообщает "ТВ Центр".
Специалисты прогнозируют рост нагрузок на прилегающие улицы. И увеличение продолжительности часов пик. Водителям, которые не готовы пересесть на автобусы и метро, рекомендуется закладывать больше времени на дорогу и заранее изучать объездные маршруты.
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