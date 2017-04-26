В Москве тестируют умные светофоры

Теги: Транспорт автомобиль технологии москва

В Москве начали тестировать новые светофоры, которые уже называют "умными". Они оборудованы специальными датчиками движения, которые переключают светофор в случае необходимости.

В столице тестируют умные светофоры. Один из таких установлен на Солнечной аллее в Зеленограде, передает "ТВ Центр".

Датчики смотрят на поворотный карман: если транспорт есть - включается фаза для разворота, если транспорта нет - светофор не переключается. За время тестирования уменьшилось в семь раз нарушение правил дорожного движения, а также сократилось время ожидания разворотной фазы в 2,5 раза.

Читайте также:

ЦОДД дал рекомендации столичным автомобилистам

В Москве ограничат движение в связи с репетицией Парада Победы

Пассажиры метро назвали лучшее нововведение поезда "Москва"