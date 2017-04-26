Мосгордума одобрила поправки в закон о бюджете столицы
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Мосгордума в среду одобрила поправки в закон о бюджете, которые предполагают увеличение расходов на подготовку программы реновации. В частности, в этом году увеличение расходов составит 96,5 миллиардов рублей.
Мосгордума а среду одобрила поправки в закон о бюджете столицы. В течение ближайших 20 лет в городе планируется расселить порядка восьми тысяч домов. На начальном этапе программа будет финансироваться из бюджета Москвы. На это власти готовы выделить порядка 300 миллиардов рублей.