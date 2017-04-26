В Москве работает бесплатная служба неотложной психологической помощи

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051 - телефон, который может пригодиться многим горожанам в сложных жизненных ситуациях. По нему можно днём и ночью связаться со специалистами Московской службы психологической помощи населению. Кроме неотложных консультаций у службы много других обязанностей. Это реабилитация, курсы личного развития и многое другое.

Расслабляющая музыка. Магия цвета. Приятные запахи. Что-то из области райского блаженства - для всех органов чувств. Стоит оказаться в этой сенсорной комнате, как моментально происходит погружение в иную реальность. В сказку, в детство. Где нет проблем, где спокойно и безопасно. Неслучайно уже после первого сеанса ощущается эффект, передает "ТВ Центр".

"Действительно, человек быстрее расслабляется, снимаются какие-то мышечные спазмы, да, как правило, отмечают, что улучшается настроение, даже вот уже просто выйдя из нашего кабинета, люди чувствуют себя гораздо более устойчиво к стрессам, к каким-то проблемам, с которыми они сталкиваются", - рассказала психолог-реабилитолог Юлия Баженова.

Стрессов у тех, кто живет в современном мегаполисе, хватает. И такие диагнозы, как депрессия, синдром хронической усталости, панические атаки - уже давно не редкость. В "Московскую службу психологической помощи населению", впрочем, обращаются с самыми разными проблемами, возникающими и на работе, и в семье.

"Молодые люди приходят и говорят - я не вписываюсь в предлагаемый сценарий, я приехал из маленького города, я не вписываюсь в этот ритм, я не вписываюсь в те условия, которые город предлагает, что мне делать? А родственники говорят - нет, вот ты должен, да! А он не может!" – говорит начальник отдела психологической помощи ГБУ МСППН Галина Леонтьева.

И на вопрос, что делать, ответ начинают искать вместе. Каждому помогают индивидуально. Если необходимо, проводят диагностику, предлагают пройти компьютерные тесты.

"Психолог находит нужную ему информацию, ведь психолог судит не только по результатам того теста, который он получил, у него также есть и информация о клиенте, запрос клиента, его состояние на данный момент", - отметила специалист по психодиагностике Светлана Шпунтова.

Никаких таблеток и уколов. Это могут быть и консультации, и визиты в сенсорную комнату, и специальные тренинги. БОС - биологическая обратная связь. Пациент смотрит картинки на экране. Специальные датчики регистрируют сигналы мозга, сердцебиение, дыхание. В результате человек учится контролировать свои эмоции и действия. Методик множество. Другое дело, что большинство людей психологические проблемы просто не воспринимает всерьез. Не обращается к специалистам. А иногда очень важен взгляд со стороны.

"Эмоции, которые у нас возникают в момент какой-то там сложной проблемы, особенно, если она острая проблема, мешают нам принять правильное решение, увидеть выход, сделать какие-то правильные шаги. Психолог, он не находится в этой ситуации. Он находится в профессиональной позиции, он все эти ситуации видит", - указала Галина Леонтьева.

В Москве сейчас работает 30 филиалов службы психологической помощи, обратиться в них может любой. Даже дистанционно - записавшись на консультацию через Интернет. Открыли уже и специальный канал на YouTube, где дают видеконсультации по самым актуальным вопросам.

Юлия Богоманшина, Валерия Дзгоева, Павел Суменков, "ТВ Центр".