Минобороны: истребитель МиГ-31 разбился в Бурятии

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В Бурятии потерпел крушение истребитель МиГ-31. При этом оба пилота самолета успешно катапультировались и их здоровью ничто не угрожает. О причинах и обстоятельствах данного происшествия пока не сообщается.

В Минобороны России заявили, что в Бурятии потерпел крушение истребитель МиГ-31. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

"Оба летчика катапультировались, пилоты оперативно эвакуированы, их жизни и здоровью ничто не угрожает", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что самолет упал на полигоне в безлюдном месте. О причинах и обстоятельствах данного происшествия пока не сообщается.