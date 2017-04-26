Глава Генштаба России обвинил Европу в военной помощи Украине

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Европа поставляет оружие Киеву, провоцируя украинские власти на продолжение войны. Об этом заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что вооруженное противостояние в Донбассе "оказывает особенно негативное влияние на обстановку в Европе".

Украинские власти получают оружие из Европы, заявил глава Генштаба России Валерий Герасимов. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Европейские страны оказывают помощь киевскому режиму, тем самым провоцируя его на продолжение войны", - подчеркнул Герасимов на международной конференции по безопасности в Москве.

По его словам, вооруженное противостояние в Донбассе "оказывает особенно негативное влияние на обстановку в Европе". "Его урегулирование возможно только политическим путем", - подчеркнул Герасимов.

Он отметил, что Россия не будет свертывать сотрудничество с Европой по вопросам безопасности, несмотря на сложившуюся в мире ситуацию, передает ТАСС. "Все преобразования в Вооруженных силах Российской Федерации мы продолжаем проводить с беспрецедентной открытостью", - сказал Герасимов.

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