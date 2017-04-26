Полиция ищет устроившего стрельбу мужчину на западе Москвы

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Правоохранительные органы ведут розыск неизвестного, который устроил стрельбу на западе столицы. По данным следствия, нападавший в черной маске несколько раз выстрелил в жильца дома на Студенческой улице и быстро скрылся. В настоящее время полицейские обнаружили машину подозреваемого.

Полиция разыскивает неизвестного, который в среду днем устроил стрельбу на западе Москвы. Один человек пострадал, передает "ТВ Центр".

Место происшествия на Студенческой улице сейчас оцеплено, полиция опрашивает свидетелей ЧП. По данным следствия, нападавший в черной маске несколько раз выстрелил в жильца дома и быстро скрылся. Пострадавший, защищая себя, пытался спрятаться за дверью. На ней остался след от пули. С огнестрельными ранениями он доставлен в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

"На место следствия незамедлительно выехала оперативно-следственная группа. Проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление вех обстоятельств произошедшего, причастных к совершению указанного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - сказала помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Оксана Пищулина.

По информации ТАСС, полицейские обнаружили машину, на которой скрылся подозреваемый. В настоящее время правоохранительные органы продолжают поиск стрелявшего.