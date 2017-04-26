Фабрика Roshen в Липецке закрылась

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В Липецке прекратила работу фабрика Roshen. Она не выпускает продукцию еще с 1 апреля. Как рассказал директор предприятия Олег Казаков, все сотрудники будут уволены в течение апреля-мая.

Фабрика Roshen в Липецке прекратила работу с 1 апреля. Как сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия Олега Казакова, все сотрудники будут уволены в течение апреля-мая.

По его словам, останется охрана и бухгалтер.

В январе украинская корпорация Roshen объявила, что останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики. Такое решение было принято по экономическим и политическим причинам. В связи с этим должно произойти сокращение 697 работников. При этом, в управление труда и занятости Липецкой области сообщили, что проблем с их трудоустройством не будет, так как, "только в Липецке сегодня есть 3500 вакансий".

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