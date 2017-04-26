Сильный пожар произошел в школе в Костромской области

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В средней школе в Костромской области произошел сильный пожар. Из здания были эвакуированы 37 человек. По предварительным данным, пострадавших среди них нет. В настоящее время возгорание локализовано на площади 300 квадратных метров.

В Костромской области загорелась средняя школа на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России.

"Эвакуированы 37 человек - 25 школьников и 12 учителей. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар возник на чердаке двухэтажного здания учебного заведения в городе Галиче.

В настоящее время возгорание локализовано на площади 300 квадратных метров. Причины пожара в школе пока неизвестны.

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