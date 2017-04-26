Путин прокомментировал программу реновации жилья в Москве

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Закон о расселении пятиэтажек в Москве не должен нарушать права граждан. Об этом в среду заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Расселение пятиэтажек в Москве не должно нарушать права граждан. На это указал в среду Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

По словам президента, все предложения должны быть реализованы на основе добровольного согласия жильцов. Если их требования не будут учтены, то закон о реновации пятиэтажек подписан не будет.

Владимир Путин поручил правительству и депутатам Госдумы тщательно проработать этот вопрос. В ходе заседания также обсудили тему импортозамещения. Президент призвал и далее создавать конкуренцию на российских рынках и рассказал об успехах в этой сфере.