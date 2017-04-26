Лавров: у Москвы есть серьезные вопросы к работе ОЗХО

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Запад отказывается делиться с Россией данными о фактах возможного применения химоружия в Сирии. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече со своим коллегой из Саудовской Аравии Адэлем аль-Джубэйром.

Париж и Вашингтон заявляют, что располагают некими доказательствами причастности к атаке официального Дамаска. Однако отказываются их обнародовать. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть серьёзные вопросы к происхождению проб из Хан-Шейхуна, о которых говорят англичане и французы. А также к работе Организации по запрещению химического оружия, передает "ТВ Центр".

"У нас вызывает большой вопрос то обстоятельство, что есть два подразделения этой миссии по установлению фактов. Их всего два. Так вот - оба возглавляются подданными британской короны. И в прошлом, я уже приводил факты, когда идёт речь о подозрении в адрес применения химических веществ оппозицией, эта миссия тянет с расследованием многие месяцы. А когда речь идёт об обвинениях правительства, то они гораздо более шустро себя ведут", - заявил Лавров.