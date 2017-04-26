Чайка призвал ужесточить наказание за киберпреступления

Теги: Общество интернет жкх чайка

Генеральный прокурор России Юрий Чайка призвал усилить ответственность за киберпреступления. Об этом он заявил в среду в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

За прошедший год было выявлено более трёх миллионов нарушений прав и свобод граждан. Об этом в среду заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

По его словам, большинство случаев были связаны с невыплатой зарплат. В защиту граждан подали 600 тысяч исков, благодаря которым удалось погасить задолженности на сумму около 30 миллиардов рублей, передает "ТВ Центр".

Генпрокурор отметил, что в прошлом году было заблокировано более тысячи сайтов с экстремистским содержанием. В ходе доклада Юрий Чайка рассказал о проверках оборонно-промышленного комплекса и о проделанной работе в сфере ЖКХ.

"Всего в прошлом году выявлено 350 тысяч нарушений законов в сфере ЖКХ, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 73 тысячи виновных лиц. Особое внимание органов прокуратуры уделялось укреплению законности в оборонно-промышленном комплексе. Результаты прокурорских проверок государственных заказчиков оборонной продукции, а также крупнейших предприятий отрасли - только за последний год их проверенно более двух с половиной тысяч - свидетельствуют о положительных изменениях в сфере ОПК", - отметил Чайка.

Читайте также:

Сына депутата Госдумы приговорили к 27 годам тюрьмы в США