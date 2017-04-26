Житель Вязьмы случайно сжег жену во время фокуса

Теги: Происшествие смерть смоленск

В Вязьме подвыпивший "фокусник" случайно сжег свою жену, показывая цирковой трюк с выдуванием изо рта огня. С ожогами почти 90% поверхности тела женщину доставили в больницу, где она скончалась спустя три дня.

Житель города Вязьма Смоленской области случайно сжег свою жену, показывая фокус. Во время застолья мужчина решил показать супруге трюк бризинг (выдувание огня изо рта). Он набрал в рот спиртосодержащую жидкость, поднес к губам и подул на огонь, пишет "Русская планета".

Пламя попало на сидящую рядом супругу. С ожогами почти 90% поверхности тела ее доставили в больницу, где она скончалась спустя три дня.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.