Лавров напомнил США принцип Рейгана

Теги: Политика сирия сша мид химоружие лавров россия

Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что партнеры России так и не предоставили факты, подтверждающие виновность Дамаска в химатаке в сирийском Хан-Шейхуне. Министр подчеркнул, что Москва предпочитает "доверять, но проверять", а разговор в стиле trust me бесперспективен.

США и западные страны не могут поделиться доказательствами применения химоружия в Сирии по соображениям секретности, передает "МИР 24" со ссылкой на заявление Сергея Лаврова.

"Но мы не можем действовать по принципу, который герой Арнольда Шварценеггера обозначил словами: Trust me! Мы предпочтем принцип, который сформулировал Рональд Рейган и который требует "доверять, но проверять", - заявил глава МИД России по итогам переговоров с саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных, нанесли удар по сирийской базе "Шайрат" в ночь на 7 апреля.

24 апреля США ввели санкции против 271 сотрудника научно-исследовательского центра в Сирии, которые могут быть причастны к разработке химического оружия.

Читайте также:

Лавров: у Москвы есть серьезные вопросы к работе ОЗХО

Лавров заявил о нежелании Порошенко выполнять минские соглашения

Лавров думает о "Спартаке" во время сложных переговоров