Мизулина: порнозависимость приводит к бесплодию

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Каждый третий подросток, зависимый от просмотра порнофильмов, в будущем не сможет иметь детей. Такое мнение озвучила сенатор Елена Мизулина, добавив, что порнозависимость сопоставима с наркоманией.

Сенатор Елена Мизулина заявила, что зависимость от просмотра фильмов для взрослых приводит к бесплодию, передает издание "Ридус".

"Мало того что меняется характер личности, поведение такого ребенка, когда он становится взрослым, то каждый третий страдает бесплодием. Есть уже такие исследования", - рассказала сенатор.

Мизулина поставила порнозависимость в один ряд с наркозависимостью. Чтобы обезопасить детей от вредного контента в интернете, сенатор предложила создать "детский интернет".

"Давайте создадим для детей детский интернет, который действительно защищен, где родители могут не беспокоиться за то, что в этом интернете ребенок будет общаться, будет смотреть ресурсы, получать информацию, играть, и это не будет его растлевать, не будет формировать агрессивное отношение к родителям", - предложила она.

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