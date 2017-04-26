Синоптики пообещали жару в Москве на 1 мая

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В Москве на первомайские праздники ожидается жаркая погода с температурой до 21 градуса Цельсия. До конца текущей недели в столице пройдут дожди, но при этом воздух будет теплым.

В Москве до конца недели будет дождливая, но теплая погода. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

В четверг и пятницу Москва и Московская область будут во фронтальной зоне осадков. В связи с этим ожидаются дожди. Однако тепло уже не покинет московский регион. Температура воздуха 27 апреля будет в районе 9-14 градусов тепла, а 28 апреля – от 7 до 12 градусов. Местами ожидается порывистый ветер до 15 метров в секунду.

В выходные дни вероятность дождей уменьшится. 29 и 30 апреля возможен кратковременный дождь. Дневная температура при этом повысится в субботу с 13 до 18 градусов, а 30 апреля - до 15-20 градусов.

1 мая температура может колебаться от 16 до 21 градуса тепла.