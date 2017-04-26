15:27, 26 апреля 2017

В Новой Москве мужчина расстрелял беспилотник из пневматики

Теги:  беспилотник  Происшествие  москва

Житель ТиНАО расстрелял из пневматического оружия беспилотник, оборудованный фото-и видеокамерой для наблюдения за благоустройством территории. Мужчину задержали, он находится под подпиской о невыезде.

Московская полиция задержала 33-летнего жителя Новой Москвы, который расстрелял беспилотный летательный аппарат, передает агентство "Москва".

Правоохранительные органы изъяли у мужчины пневматический пистолет, которым он повредил беспилотник. Дрон был оборудован фото-и видеокамерой для наблюдения за благоустройством территории.

Сумма ущерба составила 350 тысяч рублей. Задержанный находится под подпиской о невыезде.

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