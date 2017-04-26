Жертвами хлопка на молокозаводе в Якутии стали два человека

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В якутском селе Арылах два человека погибли и два пострадали на молокозаводе, принадлежащем "Алросе", в результате хлопка, который произвел аппарат по стерилизации продукции. Проверку по факту происшествия уже начало следственное управление СКР по Республике Саха.

Два человека погибли, еще двое пострадали в результате хлопка на молокозаводе в Якутии. Следователи проводят проверку по факту происшествия.

Как рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по региону, инцидент произошел в молочном цехе завода совхоза "Новый" (принадлежит АК "Алроса") в селе Арылах Мирнинского района в Якутии. В помещении произошел хлопок в автоклаве, предназначенном для стерилизации продукции.

Погибшие - ​упаковщица-укладчица 1980 года рождения и слесарь-оператор 1954 года рождения. "С травмами - ожогами тела и кожных покровов, травмой ноги - в медучреждение госпитализированы еще два работника предприятия", - уточнили в СК.

В полиции по Мирнинскому району республики и пресс-службе "Алросы" подтвердили информацию о хлопке и жертвах.

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