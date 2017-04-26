Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей могут появиться в октябре

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По данным Центробанка, новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей могут быть выпущены в октябре 2017 года. По итогам всероссийского голосования, на банкнотах будут изображены Дальний Восток и город Севастополь.

Центробанк планирует выпустить в обращение банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в октябре 2017 года, передает "Интерфакс".

Уже утвержден внешний вид банкнот. Для изготовления новых денег будут использовать специальную бумагу для увеличения срока службы и защиты от подделки.

По итогам всероссийского голосования, на 200-рублевой банкноте появится изображение памятника затопленным кораблям, а также вид на Херсонес Таврический в Севастополе. На купюре в две тысячи рублей разместят знаменитые места Дальнего Востока: мост на остров Русский во Владивостоке и космодром "Восточный" в Амурской области.

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