Пенсионер украл лабрадора на севере Москвы

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Пожилой мужчина похитил лабрадора из квартиры в районе Ховрино в столице. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Похищенного лабрадора вернули хозяйке.

Пожилой мужчина похитил собаку породы лабрадор из квартиры на севере Москвы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной полиции. Инцидент произошел в районе Ховрино.

"Сотрудники полиции установили, что неизвестный выбил входную дверь и проник в квартиру, расположенную на улице Петрозаводская. Из дома злоумышленник похитил собаку породы лабрадор по кличке Лорд", - говорится в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы задержали подозреваемого 63-летнего мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Похищенного лабрадора вернули хозяйке.