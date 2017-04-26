Генштаб предложил считать хакерские атаки военных агрессией

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Российские военные предлагают приравнять к агрессии хакерские атаки на критически важные объекты и использование информационных технологий для призывов к свержению законно избранных правительств. Соответствующие положения следует добавить в резолюции Генассамблеи ООН об определении агрессии, считают в Генштабе.

В российском Генштабе считают, что хакерские атаки против критически важных объектов, которые проводят военные, и которые привели к большим человеческим жертвам и разрушениям, должны быть приравнены к актам агрессии. Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Игорь Дылевский, пишет ТАСС.

По его словам, статья 3 резолюции Генассамблеи ООН "Определение агрессии" от 1974 года должна быть дополнена соответствующим положением. Также в перечень предлагается включить использование информационных технологий для призывов к свержению властей тех или иных стран.

"С развитием информационных технологий будет расширяться линейка информационного оружия, а также увеличиваться перечень объектов, по которым возможно его применение. Ущерб от его использования может приводить к техногенным катастрофам на критически важных объектах промышленности, экономики, энергетики и транспорта, к финансовому коллапсу и системному экономическому кризису", - заявил Дылевский. Он добавил, что запретить разработку такого оружия нельзя, но разработать механизм его нераспространения возможно.

Сейчас, согласно резолюции ООН, под агрессией понимается применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства.